Marocchi: “Conte ha raggiunto il suo obiettivo. Questo scudetto per lui vale doppio”

Durante Sky Calcio Show, Giancarlo Marocchi ha commentato così il tricolore conquistato dalla squadra di Antonio Conte

"Quanto vale questo scudetto per Conte? Oserei dire il doppio. Si sentirà orgoglioso di questo scudetto. Riuscire a far diventare l'Inter così normalmente forte per lui è una gioia pazzesca. Ha raggiunto il suo obiettivo".