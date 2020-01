Marocchi: “Inter, un solo giocatore di gamba. Inutile togliere Lautaro, meglio lui stanco di…”

Giancarlo Marocchi, opinionista per Skysport, ha parlato della partita dell’Inter contro l’Atalanta e si è soffermato in particolare su cosa manca ai nerazzurri.

Questo è quanto ha detto: “E’ la partita che mi aspettavo. Che l’Inter sappia stare in campo e sappia servire i due attaccanti che si servono l’uno con l’altro ormai è diventato talmente scontato e funzionale che è così. Ma a Conte manca gente di gamba. Adesso è tornato Sensi, ma è un trottolino. Tolto Candreva, non c’è nessuno che sappia esprimersi in un’accelerazione di 30 metri. La squadra nerazzurra fatica ad arrivare avanti, ci vogliono solo dei passaggi. L’Atalanta è la meraviglia che ormai è sempre bello vedere, raccontare. Attaccano tutti, hanno tecnica, corsa e coraggio. Non vincerà lo scudetto ma massacrerà tutti da un punto di vista tecnico e fisico. Perché attaccano tutti. L’Inter che può vincere lo scudetto gli fa tre gol solo se ha due esterni che devono avere gamba per arrivare da Lukaku e Lautaro, che magari si può anche non togliere ad un certo punto. Se hai solo quei due è inutile provarci con gli altri. Meglio l’argentino stanco”.

(Fonte: SS24)