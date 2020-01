VIDEO / Inter-Atalanta, rigore Lautaro-Toloi? Ciccio Valenti ha una domanda per Gasperini

Ha fatto molto discutere l’episodio accaduto in area Inter tra Lautaro Martinez e Toloi. Molti hanno gridato al rigore, altri invece hanno evidenziato la spinta di Zapata sul Toro. Giacomo Ciccio Valenti, su Twitter, ha detto la sua con un messaggio rivolto a Gasperini:

“Cosa c’entra tifosi di Inter, Juve e Milan. Il VAR va consultato, il fallo di Lautaro è ovviamente da rigore. E’ chiaro, è uno strumento il VAR che deve essere consultato, perché il pilota non consulta la torre di controllo, perché è casual? Va consultato, non va delegittimato ma va sempre consultato, sempre, sempre. Giusto Gasperini?”, il commento di Valenti. Sul web in molti hanno fatto notare come il tecnico dell’Atalanta non abbia alzato la voce dopo Atalanta-Juventus per il gol bianconero partito da un fallo non fischiato a Cuadrado, già ammonito.