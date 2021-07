Marocchino: “Se il solo Allegri riavvicina la Juve all’Inter? Per me no perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "Bisognerà vedere gli acquisti e lo sviluppo del campionato, quando cambi l'allenatore lo fai per vincere. Ma non basterà soltanto Allegri"

A tuo parere, il solo ritorno di Allegri fa riavvicinare in automatico la Juventus all' Inter ?

"Per me no, poi in genere durante le previsioni tutti partono sempre sul podio. Bisognerà vedere gli acquisti e lo sviluppo del campionato, normalmente quando cambi l'allenatore lo fai per vincere. Ma non basterà soltanto Allegri".