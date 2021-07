Inter, ecco la nuova prima maglia per il 2021/2022: tolti gli ultimi dubbi – FOTO

Ormai non ci sono più dubbi: la nuova prima maglia dell'Inter per la stagione 2021/2022 sarà rivoluzionaria. Niente più maglia a righe

Ormai non ci sono più dubbi: la nuova prima maglia dell'Inter per la stagione 2021/2022 sarà rivoluzionaria. Niente più maglia a righe, l'Inter indosserà una divisa a pelle di serpente. I colori sono il 'Blue Spark', il 'Black' con inserti in 'Truly Gold'.