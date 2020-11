Marocco, Hakimi si allena in gruppo: allarme rientrato, ma l’Inter rimane in ansia

Buone notizie per Achraf Hakimi: l’esterno dell’Inter, uscito nel corso del match contro la Repubblica Centrafricana di venerdì dopo uno scontro con il portiere avversario, ha ripreso regolarmente ad allenarsi con il resto del gruppo, come testimoniato dalle immagini pubblicate dai canali ufficiali della selezione marocchina, ed è da considerarsi pienamente recuperato per la gara di domani pomeriggio.

Sospiro di sollievo per Vahid Halilhodžić, ct del Marocco, così come per l’Inter, che rimane comunque in ansia: Antonio Conte spera di riavere l’ex Borussia Dortmund a disposizione senza ulteriori acciacchi, anche considerati i numerosi problemi riscontrati da altri nerazzurri nei loro impegni con le rispettive Nazionali.