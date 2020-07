Inter, c.t. Marocco: “Hakimi ha un grande futuro davanti. È ambizioso e penso che…”

Vahid Halilhodzic, ct del Marocco, ha commentato l’approdo in nerazzurro di Achraf Hakimi. Il tecnico è sicuro che il giocatore farà bene anche all”Inter: “Hakimi migliorerà nel campionato italiano, è giovane e ha davanti a lui un grande futuro. Può crescere e sono curioso di vederlo in azione all’Inter. È importante anche per la nazionale, spero si inserisca bene. È il tipo di giocatore che può fare bene in qualsiasi campionato e con qualsiasi squadra. Oltre a essere un giovane che fa della velocità uno dei suoi punti di forza, è ambizioso e gioca con entusiasmo, e penso che gioverà molto alla sua nuova squadra“.

(ar.sport.le360.ma)