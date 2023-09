Marocco, rinviata la partita contro la Liberia dopo il terremoto: il comunicato

Il Marocco è sotto shock. Il violento terremoto che ha colpito la nazione ha costretto la federazione a rinviare la sfida valida per le qualificazioni di Coppa d’Africa contro la Liberia per l’ultima giornata del gruppo K.

"A seguito del terremoto registrato venerdì sera in diverse regioni, la Federcalcio marocchina annuncia il rinvio a data da destinarsi della partita che avrebbe dovuto giocarsi questo sabato 9 settembre 2023 al Grand Stade d'Agadir contro la Liberia per l'ultima giornata di qualificazioni (Gruppo K) della Coppa d'Africa. Questo rinvio è stato deciso in consultazione con la Confederazione Africana di Calcio (CAF). A causa di questa tragedia, la Famiglia Nazionale del Calcio invia le sue più sincere condoglianze e compassione alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti".