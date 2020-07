Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi analizza il momento dell’Inter. Questo il commento dell’ex giocatore: “È una squadra che non riesce ad andare forte come vorrebbe Conte per 90 minuti e c’è poco da fare perché non è così semplice tenere quell’intensità. Secondo me quello che si può chiedere ad Antonio è proprio quello di cercare di provare a inserire nelle pause in cui gestisci e giochi in maniera diversa“.

(Sky Sport)