Marocchi: “Inter? Spalletti o Conte, dopo Natale tutto cambia. Uno davvero bravo ci spieghi…”

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Giancarlo Marocchi, ex calciatore tra le altre della Juventus e oggi opinionista di Sky Sport, ha analizzato così il periodo complicato dell’Inter di Antonio Conte, reduce dalla brutta sconfitta a San Siro contro il Bologna:

“Uno bravo, ma bravo davvero, ci deve spiegare cosa succede all’Inter. Spalletti o Conte, l’Inter era in testa a Natale, poi le cose iniziano a cambiare… Mancano 8 partite, qualcosa da commentare lo troviamo sempre, ma vuoi mettere che bello sarebbe con un’Inter in lotta per lo scudetto?“.

