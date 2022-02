Marolda: “Napoli da scudetto? Non è facile: servirebbero circa 94 punti”

Le parole del giornalista: "L'ambizione scudetto è molto complicata, lo dicono i numeri. Per arrivare intorno ai 94 punti, Spalletti dovrebbe vincere quasi tutte le partite"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco Marolda, giornalista, ha parlato così della possibilità della squadra azzurra di vincere lo scudetto: "L'ambizione scudetto è molto complicata, lo dicono i numeri. Per arrivare intorno ai 94 punti, la media che sta tenendo l’Inter di Simone Inzaghi, la squadra di Luciano Spalletti dovrebbe vincere quasi tutte le partite. E sinceramente non mi sembra facile. Ecco perché bisogna ragionare partita dopo partita ed essere consapevoli che a Venezia non sarà facile".