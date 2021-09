Inter, Marotta e Antonello eccezionali: “Squadra competitiva, ricavi sponsor maglia aumentati”

Nonostante tutte le difficoltà ben note, l'Inter non ha smobilitato né ridimensionato il suo progetto. Un risultato eccezionale

Nonostante tutte le difficoltà ben note, l'Inter non ha smobilitato né ridimensionato il suo progetto. Un risultato eccezionale, considerate le premesse d'inizio estate. Grande merito, in questo senso, va dato al grande lavoro svolto da Marotta per l'area sportiva (in collaborazione con Ausilio e Baccin) e Antonello nell'area corporate. Scrive il Corriere dello Sport:

"Se l'ad corporate Alessandro Antonello e il suo team hanno avuto la bravura di aumentare i ricavi dagli sponsor sulla maglia in un periodo di pandemia, l'area sportiva è stata eccezionale nel sopperire in fretta sia all'addio di Conte sia alle cessioni "obbligate" di Hakimi e Lukaku. Peraltro mettendo in sicurezza i conti della società ovvero reinvestendo appena il 40% della cifra incassata dal marocchino e dal belga. Se sarà nata una squadra più forte di quella scudettata della passata stagione lo vedremo, ma intanto i dirigenti sono stati abili a non "smobilitare" in un'estate nella quale hanno attraversato momenti complicati".