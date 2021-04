Inter, occhi in Argentina: Marotta e Ausilio puntano a replicare l’operazione Lautaro

La dirigenza nerazzurra guarda al futuro: nel mirino un talentuoso centrocampista argentino del Velez Sarsfield

L'Inter ancora una volta in Argentina: il club nerazzurro, storicamente legato al Paese sudamericano, potrebbe pescare un nuovo talento da portare a Milano, sulla falsa riga di quanto fatto recentemente con Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport fa il nome:"In Argentina si parla molto dell'interesse interista per Thiago Almada, trequartista del Velez Sarsfield. In effetti un anno fa, di questi tempi, i nerazzurri avevano provato a replicare l'operazione-Lautaro, bloccando in anticipo questo talento diciannovenne, che si sta mettendo in luce anche con la camiseta albiceleste. Poi lo stop agli investimenti arrivato dalla Cina ha congelato ogni discorso, ma l'interesse tecnico per l'argentino resta vivo".