Inter, il futuro è oggi: bloccato Thiago Almada, interesse concreto per Morutan

La dirigenza nerazzurra è già da tempo al lavoro per programmare le prossime mosse di mercato: strategia chiara

Fabio Alampi

L'Inter prosegue la propria marcia a testa bassa verso il traguardo scudetto, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra sta già programmando le prossime mosse di mercato: in un periodo difficile dal punto di vista economico diventa ancor più importante riuscire a scovare giovani di talento a costi contenuti, e i vertici interisti si stanno muovendo proprio in questa direzione. Una strategia già ben definita, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Pressing alto, per non lasciare spazi alla concorrenza. Di questi tempi l'Inter scandaglia il mercato con la solita attenzione, anche se l'a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio aspettano il via libera di Zhang per entrare davvero in azione. Intanto mandano in confusione gli avversari".

Stellina a scuola da Mutu

"Un esempio arriva dalla Romania, dove gli osservatori nerazzurri hanno individuato Olimpiu Morutan, 21 anni, centrocampista del FCSB Bucarest (ex Steaua). Il bello è che si è messo in luce con la rappresentativa Under 21 di Adrian Mutu, tant'è vero che Bayer Leverkusen e Hoffenheim hanno provato a bloccarlo. Ma hanno scoperto che gli interisti si erano già fatti avanti. Secondo i Becali costa venti milioni di euro: troppo per ora. Ma la partita è apertissima".

Operazione alla Lautaro

"Allo stesso modo in Argentina si parla molto dell'interesse interista per Thiago Almada, trequartista del Velez Sarsfield. In effetti un anno fa, di questi tempi, i nerazzurri avevano provato a replicare l'operazione-Lautaro, bloccando in anticipo questo talento diciannovenne, che si sta mettendo in luce anche con la camiseta albiceleste. Poi lo stop agli investimenti arrivato dalla Cina ha congelato ogni discorso, ma l'interesse tecnico per l'argentino resta vivo".