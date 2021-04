Nuovo ruolo con l’Inter? Retroscena: “Ieri Marotta e Ausilio hanno pranzato con…”

Il curioso retroscena raccontato da Tuttosport nella sua edizione odierna riguardante i due dirigenti dell'Inter

Curioso retroscena raccontato dall'edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano, infatti, nella giornata di ieri Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero avuto un incontro nell'ora di pranzo davvero a sorpresa: "Ieri i due hanno pranzato con Giampaolo Pazzini, che all’Inter ha giocato con alterne fortune per una stagione e mezza e che da non molto ha appeso le scarpe al chiodo. Chissà che non sia l’antipasto per una futura collaborazione, in un nuovo ruolo, con la società di Viale della Liberazione".