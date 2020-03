TS – Inter, retroscena Aubameyang: Marotta può realizzare il sogno di Fassone e Mirabelli

Pierre-Emerick Aubameyang può tornare a Milano, ma questa volta sull’altra sponda del Naviglio. Dopo aver vestito la maglia della Primavera del Milan, questa volta l’attaccante gabonese potrebbe arrivare ad Appiano Gentile e sposare il progetto dell’Inter.

Come riferisce Tuttosport, appena tre estati fa Aubameyang era stato a un passo dal ritorno in rossonero. Ad agosto 2017, l’attaccante – che giocava nel Borussia Dortmund – dichiarò in una diretta Instagram: “Tornare al Milan? Io vorrei, ma loro stanno dormendo, che devo fare?“. Per il ritorno del gabonese era tutto pronto, con la 7 appena lasciata da Deulofeu ad aspettarlo. Poi non se ne fece più nulla, con il Milan che virò su Kalinic della Fiorentina.

Marotta potrebbe, dunque, realizzare il sogno che era stato del Milan di Fassone e Mirabelli: riportare Pierre-Emerick Aubameyang a Milano.