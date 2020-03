Inter, il Barcellona non accelera per Aubameyang: in cima alla lista sempre Lautaro e…

Pierre-Emerick Aubameyang non è un obiettivo principale del Barcellona per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Secondo quanto riferisce l’Express, il club blaugrana si è interessato al calciatore gabonese – autore di 20 gol in 32 presenze con l’Arsenal in questa stagione – che però non rappresenta una priorità.

I catalani hanno inserito in cima alla lista dei desideri Lautaro Martinez dell’Inter e il ritorno di Neymar dal Paris-Saint Germain. In caso di addio al ‘Toro’, i nerazzurri avrebbero i soldi per andare all’assalto di Aubameyang.

Per il tabloid, nonostante siano migliorati i rapporti con il manager dei Gunners, Mikel Arteta, Aubameyang potrebbe salutare a fine stagione: le richieste di 300 mila sterline a settimana hanno causato lo stop alle trattative per il rinnovo.