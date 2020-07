Inter, Marotta e Ausilio osservano un Campione del Mondo: occhi in Bundesliga per la difesa

L’Inter piomba su Matthias Ginter. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il club nerazzurro è finito sulle tracce del difensore classe 1994 del Borussia Monchengladbach e titolare della Germania di Joachim Low.

Ginter piace a Marotta e Ausilio, che lo considerano un’opportunità per il contratto in scadenza nel 2021 (ma il Monchengladbach ha l’opzione di rinnovo automatico per un altro anno) e il profilo ideale per la difesa: il 26enne – Campione del Mondo nel 2014 con la Germania – può giocare nella difesa a tre di Conte ma anche nella difesa a quattro, nel ruolo di terzino e di mediano.