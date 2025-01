Il presidente dell'Inter ha subito un intervenuto di routine e non era in tribuna stampa ieri sera. Non seguirà la squadra in Champions

Piccolo intervento di routine per Beppe Marotta . Questo il motivo per cui non ha presenziato alel classiche interviste pre partita e ha guardato la gara da dentro gli spogliatoi e non in tribuna.

"Dopo una partita di stop (contro il Bologna non c’era al Meazza) e dopo un piccolo intervento di routine già superato, ieri il presidente nerazzurro Beppe Marotta è tornato a San Siro. Non è intervenuto nel pre-partita ai microfoni di Dazn come spesso fa e non è stato visto in tribuna d’onore solo perché ha osservato la sfida con l’Empoli da una televisione dentro agli spogliatoi nerazzurri, dove poi si è congratulato con la squadra per la vittoria. Servirà ancora qualche altro giorno di convalescenza per tornare a viaggiare e così Marotta per una volta non seguirà la squadra a Praga per la trasferta di Champions di mercoledì contro lo Sparta", spiega La Gazzetta dello Sport.