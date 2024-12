Marotta: “Inter deve dare risposta. Obbligo pensare a CL e Serie A. Lautaro…”

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, prima della sfida contro la Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco quanto ha detto il primo dirigente nerazzurro: «Quanto è importante questa partita? Credo sia importante la prestazione della squadra. La classifica si sta allungando ma siamo ancora in fase interlocutoria, alla 16esima giornata, e non si parla di squadre che vanno in fuga o pretendenti scudetto, sono quelle di inizio stagione. Sicuramente da noi è importare dare risposte, i giocatori sono sicuramente consapevoli di questo e credo che sarà una bella gara e spero che noi possiamo fare una bella figura».

Abbiamo l'obbligo di competere in tutte le manifestazioni in cui competiamo e cercheremo di arrivare fino in fondo in entrambi le competizioni. È obbligatorio pensarlo e percorrerlo. Poi se le avversarie saranno superiori ci leveremo il cappello e ci complimenteremo con loro. Ma l'Inter non può non pensare in modo minimo ed accontentarsi.