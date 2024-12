Tutto come da previsioni. Simone Inzaghi ha scelto l'undici dell'Inter che affronterà stasera la Lazio all'Olimpico e non ci sono grandi sorprese.

In porta c'è Sommer, difesa obbligata con Bisseck e Bastoni braccetti e De Vrij in mezzo, viste le indisponibilità di Pavard e Acerbi per infortunio.