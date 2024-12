Scudetto, l’Atalanta accelera: Inter favorita, Juve e MIlan fuori in quota

Terzo incomodo il Napoli di Conte, distante appena due punti dalla vetta: lo scudetto per i partenopei è in lavagna a 4. Sembra ormai essere fuori dai giochi la Juventus, reduce dal pareggio interno contro il Venezia e alle prese con la 'grana' Vlahovic: il primo posto finale in Serie A è dato a 51, stessa quota del Milan di Fonseca, anch'esso in crisi di risultati.