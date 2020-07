Pro Sesto a disposizione per test sul ritorno dei tifosi negli stadi, il messaggio di Marotta

La Pro Sesto si è messa a disposizione del Ministero dello Sport e della Figc per eventuali sperimentazioni mirate al ritorno graduale del pubblico allo stadio. “Il ‘Breda’, recentemente ammodernato e con una capienza di circa 4.000 posti a sedere, è disponibile per le autorità competenti per sperimentazioni o simulazioni da compiere in vista dell’augurato ritorno degli spettatori a una partita di calcio”, ha dichiarato Amedeo Mangili, nuovo vicepresidente della Pro Sesto, ricordando che, in collaborazione con il sindaco Roberto Di Stefano, proprio in questi giorni il club ha attivato un ‘Comitato medico-scientifico’, disponibile per tutta la cittadinanza. Una struttura di una decina di professionisti che darà supporto al passaggio dall’emergenza-Covid alla nuova normalità. “La struttura – sottolinea Mangili – può contare su medici in grado di dare risposte e consigli legati al quotidianità post-Coronavirus e ciò diventerebbe un valore aggiunto anche nel caso in cui si volesse sperimentare a Sesto San Giovanni il ritorno del pubblico allo stadio”. E proprio per festeggiare il ritorno della Pro Sesto tra i professionisti (in serie C) l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha dedicato sulla pagina Facebook dei tifosi ‘Orgoglio Sestese’ un video con i complimenti al club.

(Italpress)