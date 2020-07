Mercato, Marotta molla definitivamente Chiesa. “L’Inter sembra ormai…”

L’Inter molla la presa su Federico Chiesa. Dopo mesi di sondaggi e tentativi per arrivare all’esterno della Fiorentina, ora Marotta e Ausilio hanno deciso di abbandonare la pista che porta al classe ’97 viola.

Lo spiega La Nazione: “Dopo che l’Inter sembra essersi defilata, in Italia, al tavolo della Fiorentina, può presentarsi solo la Juventus. E’ probabile che questo accada, anche se in realtà la Fiorentina le proposte migliori per l’attaccante le ha ricevute dall’esterno. Più esattamente dall’Inghilterra. Chiesa piace al Manchester United e al Newcastle. In entrambi i casi, il primo ‘giro’ ha visto arrivare sul tavolo viola offerte non all’altezza del valore che i dirigenti viola danno al giocatore: 50 milioni di euro”.