CdS – Inter, Marotta ha parlato alla squadra: chiarito l’obiettivo stagionale

L'ad nerazzurro ha voluto confrontarsi con il gruppo alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Genoa

L'Inter campione d'Italia in carica è pronta a ripartire: i nerazzurri affrontano oggi a San Siro il Genoa. Secondo il Corriere dello Sport, l'ad Beppe Marotta ha voluto confrontarsi con la squadra per parlare degli obiettivi stagionali: "Giovedì Marotta ha parlato alla squadra, chiarendo che il traguardo fondamentale della stagione sarà conquistare un posto in Champions. Chiaro lo scopo: togliere pressione al gruppo, che oggi contro il Genoa debutta in Serie A da campione in carica, ma anche con le inevitabili incognite generate dalle cessioni di Hakimi e Lukaku, oltre allo stop di Eriksen".