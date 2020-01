Giornale – Inter, nuovo obiettivo per la difesa: summit Marotta-Raiola per Izzo

In attesa di definire l’affare Eriksen, in casa Inter si lavora anche in ottica mercato estivo con i primi contatti in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferisce il Giornale, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha individuato in Armando Izzo del Torino in rinforzo giusto per la difesa. Ieri si è svolto nella sede di Viale della Liberazione il primo summit con Mino Raiola, agente del difensore granata. Un contatto esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione.