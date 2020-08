GdS – Inter, un scelta ben precisa di Marotta: non si aspettava lo sfogo di Conte. Ora può ripetersi…

Nessun faccia a faccia ad Appiano Gentile tra Antonio Conte e Beppe Marotta. Una scelta ben precisa dell’amministratore delegato, infastidito dalle parole del tecnico leccese. “Mai come oggi le due anime dell’Inter sono state lontane. E quello che risalta è soprattutto la distanza tra l’a.d. Sport e il tecnico” scrive La Gazzetta dello Sport.

“Nessuno, comunque, ha chiesto conto al tecnico di quanto detto sabato. Forse Antonio si aspettava che ci fosse il faccia a faccia, ma alla fine la strategia è stata un’altra. Troppo importante il match con il Getafe per spostare i pensieri altrove. La sfida con gli spagnoli – visto anche il tema della telefonata con Zhang – è uno spartiacque del futuro dell’Inter e di Conte: in caso di vittoria il peso specifico del tecnico aumenta, in caso di eliminazione sarà molto diverso il rapporto di forza davanti a Marotta“.

Conte non ha gradito le parole di Marotta, che dopo la sfida contro l’Atalanta ha elogiato pubblicamente tutta la società. L’amministratore delegato non si aspettava uno sfogo del genere e ora valuta il piano B: “Nel luglio 2014, davanti alle dimissioni di Conte alla Juve, puntò forte su Allegri, vincendo la scommessa. Adesso davanti al rischio che la situazione si ripeta torna in ballo il nome di Max, il preferito per prendere il comando dell’Inter in caso di rottura con Antonio“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)