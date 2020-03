Marroccu: “Radu voleva andare via. Inter ed entourage arrabbiati? Dico che…”

Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb del caso Radu con l’addio tra le polemiche nel mercato di gennaio: “Il suo entourage e l’Inter non l’hanno presa bene? Come per tutte le operazioni abbiamo messo al primo posto il bene del Genoa. Oggi tanti calciatori che hanno deciso di rimanere stanno pagando lo scotto di una rosa competitiva e numerosa. Molti calciatori importanti adesso stanno giocando poco ma quando sono arrivati i nuovi acquisti nessuno ha chiesto di andare via. Non abbiamo mandato via Radu, alla prima occasione che Nicola ha schierato Perin, lui ha chiesto di andare via. Radu avrebbe potuto scegliere di rimanere a disposizione, lo avremmo tenuto volentieri. È stata una sua scelta. Noi ci siamo comportati correttamente“.