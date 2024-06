Marrucco: “Inter superiore al Napoli, ma con Conte ci sono due vantaggi”

Conte che impatto avrà al Napoli? “Avrà un impatto molto forte, sia considerando lo spessore dell’allenatore, che quello del personaggio, ma tutto andrà messo in relazione a quanto successo in questa stagione, senza dimenticarlo. C’è da recuperare un certo numero di uomini ed aggiungere quelli che saranno per lui i migliori per le sue strategie. Faccio un esempio”.