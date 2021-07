Martin Vazquez: “Italia? Barella è molto bravo. Con la Spagna è equilibrata”

Le parole dell'ex calciatore: "Italia e Spagna tendono ad attaccare e difendere con la palla: hanno due stili di gioco simili"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Martin Vazquez , ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra la Spagna e l'Italia.

Come mai?

«Molto dipenderà dalle scelte di Luis Enrique perché fino a oggi ha fatto sempre molti cambi. Morata ha ricevuto tante critiche che forse sono anche normali, perché sei il centravanti e deve fare gol. Se non la butti dentro ma fai un buon lavoro per la squadra è inutile. Ecco perché sente la pressione: ora deve fare gol».

Mancini come ct?

«Ha dimostrato le sue qualità facendo un bel passo in avanti con la Nazionale. Non era facile. I risultati di oggi sono frutto delle sue idee. È stato bravo, perché questo tipo di gioco non appartiene alla tradizione italiana: ha portato un bel cambio di mentalità tirando fuori il meglio dai suoi giocatori».