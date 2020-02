Martinez (ESPN): “Inter distratta col Ludogorets: l’atmosfera surreale ha confuso la squadra di Conte”

Daniel Martinez, giornalista di ESPN, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare Inter-Ludogorets: “È stata molto speciale, difficile da raccontare perché non sono uno di quelli a cui piace fare allarmismo e calcare la mano su una situazione che è già brutta. Il racconto delle notizie era complicato, l’ambiente surreale. Qualche giocatore aveva la mascherina sulla testa prima di uscire dallo stadio, sembrava il Papa. La squadra è arrivata con il virologo. Non mi va di condannare chi ha preso precauzioni, anche se alcune cose mi sono sembrate esagerate. Inter? L’ho vista un po’ distratta all’inizio, forse l’atmosfera l’ha confusa. Dopo lo svantaggio ha sistemato le cose e nel secondo tempo non c’è stata storia“.