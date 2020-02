Conte, testa subito a Juve-Inter. Agnelli? Arriva il dribbling con doppio passo del tecnico

Ieri l’Europa League, dove l’Inter è approdata agli ottavi di finale, ma la testa dei nerazzurri era già in parte sulla grande sfida di domenica sera con la Juve. E così anche quella di Antonio Conte, pronto per un big match speciale per lui.

Come spiega La Gazzetta dello Sport: È già alla Juventus, dai. Il Ludogorets era antipasto per pochi intimi. Antonio Conte non lo nasconde neppure. E va in dribbling, un doppio passo che non puoi non notarlo. Perché quando davanti alle telecamere gli chiedono conto delle parole di Andrea Agnelli – che nei giorni scorsi aveva detto «Conte? È una bandiera Juventus, anzi è Juventus» –, il tecnico dell’Inter si è sfilato l’auricolare, e ha salutato lo studio televisivo: «Sì, ciao…».