Fiorentina, Martinez Quarta: “Lukaku mi ha graffiato, mi aspettavo che l’arbitro usasse il VAR”

A Firenze la delusione e la rabbia per l’eliminazione dalla Coppa Italia non sono ancora passate. In particolare continua a far discutere il gol decisivo segnato da Romelu Lukaku allo scadere del secondo tempo supplementare. Lucas Martinez Quarta, in un’intervista concessa a La Nazione, è tornato sull’episodio incriminato:

“Mi ha tirato indietro lasciandomi un graffio sul collo, mi aspettavo che l’arbitro andasse a controllare l’azione al Var. Io ho rivisto le immagini, confermano che Lukaku mi ha trattenuto prima di scattare. Era successa la sessa cosa a noi contro il Genoa e dopo aver rivisto l’azione hanno annullato il gol a Bonaventura, per questo sono rimasto stupito quando l’arbitro non ci ha ascoltato“.