Moviola Fiorentina-Inter, GdS: “Gol Lukaku ok, Skriniar rischia l’espulsione. E i 2 rigori…”

Fiorentina-Inter di Coppa Italia è stato un match molto acceso e sentito e gli undici ammoniti, così come i tanti episodi da moviola, ne sono la conferma. “Sono corretti gli interventi del Var Aureliano sui calci di rigore nel finale del primo tempo. C’è il penalty per l’Inter al 40’: Terracciano respinge il tiro di Eriksen ma sulla ribattuta viene anticipato da Sanchez. Il cileno colpisce il palo e, col pallone ancora in gioco, viene travolto dal portiere viola. Massa va a rivedere l’azione e concede il rigore”, commenta La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: “Giusta la marcia indietro sul penalty fischiato per la Fiorentina due minuti dopo: l’intervento di Skriniar è nettamente sul pallone e non sul piede di Kouame. Dopo la review Massa torna sui suoi passi”.

SKRINIAR RISCHIA – Skriniar, però, ha rischiato grosso in avvio di ripresa. “Il difensore slovacco rischia però grosso al 12’ della ripresa: già ammonito, fa un fallo sulla fascia su Kouame: il secondo giallo ci stava”.

GOL LUKAKU – Per la Rosea, invece, nessun dubbio sul gol di Lukaku: “Regolare, infine, il gol di Lukaku al 119’: prima di andare a colpire di testa il belga si libera di Martinez Quarta ma non in modo falloso. La decisione di Massa è confermata dal Var”.