Belgio, Lukaku out con la Bierolussia? Il ct Martinez: “Cambi in attacco. Valuteremo”

Il commissario della Nazionale belga ha parlato di possibili cambi nella formazione che affronterà l'ultima gara programmata in questa pausa

E secondo alcune indiscrezioni i suoi titolarissimi potrebbero riposare. "Titolari come Kevin De Bruyne, Youri Tielemans , Romelu Lukaku e Toby Alderweireld potrebbero tirare un po' il fiato". Potrebbe essere una buona notizia per Conte. Lo hanno chiesto anche al commissario tecnico e lui ha risposto così:

"È chiaro che abbiamo bisogno di forze fresche. Ecco perché sceglierò altri giocatori. È ancora presto per dire chi o in quali posizioni, ma le sostituzioni avverranno principalmente nel comparto offensivo. Quindi faremo qualche cambio per rafforzare la squadra. Tre partite in sei giorni sono difficili. Avevo pianificato di fare qualche sostituzione. Guarderemo caso per caso, anche per Lukaku e De Bruyne.