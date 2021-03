Inter, dubbi finiti: bonus Lukaku già pagato, ok Hakimi e stipendi. Non ci sarà…

Entro mercoledì, l'Inter verserà al Real Madrid i 10 milioni della prima tranche del pagamento del cartellino di Hakimi. Tutto ok il resto

Entro mercoledì, l'Inter verserà al Real Madrid i 10 milioni della prima tranche del pagamento del cartellino di Hakimi, costato in tutto 40 più bonus. Non ci sarà alcuna ufficialità, dal momento che la società nerazzurra non fa comunicazioni su questioni che considera di ordinaria amministrazione.

Ma dubbi non ce ne sono: il club ha a disposizione liquidità sufficiente per rispettare la scadenza Uefa, che impone di saldare entro il 31 marzo (mercoledì appunto) i conti aperti fra società del continente, condizione necessaria per l'iscrizione alla prossima edizione delle coppe europee. Allo stesso modo, i nerazzurri hanno pagato ormai due mesi fa le quote di bonus dovute al Manchester United per il trasferimento di Lukaku alla Pinetina nell'estate 2019.

E' l'annuncio del quotidiano "Repubblica" sulle pendenze rimaste in casa nerazzurra. Nessun problema per l'Inter, quindi, che aveva già la certezza di rispettare tutte le scadenze fissate dalla Uefa.

Ok gli stipendi

Nei prossimi giorni l'Inter - nonostante la Uefa non lo imponga - procederà anche al pagamento degli stipendi di gennaio ai giocatori. Per quanto riguarda invece quelli di novembre e dicembre scorsi, il saldo avverrà più avanti, come pattuito con i tesserati.