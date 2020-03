Ex Inter, dopo quasi due mesi di stop Oba Martins torna a giocare: accordo con…

Quasi due stagioni di stop, ma ora Obafemi Martins è pronto per rimettersi in gioco su un campo da calcio come ai vecchi tempi. L’ex attaccante dell’Inter, che ha 35 anni, ha infatti trovato un accordo con lo Shanghai Shenhua. Il club cinese è anche l’ultima società per la quale “Oba Oba” ha giocato prima di restare senza un contratto a metà 2018. Secondo quanto riportato da Titan Sports Martins sarebbe atterrato nelle scorse ore a Shanghai per la firma sul contratto. Pronto a mettersi a disposizione ed allenarsi in vista della Chinese Super League, che potrebbe riprendere nelle prossime settimane dopo l’emergenza Covid-19. Martins troverà in rosa anche un’altra “vecchia” conoscenza del calcio italiano, El Shaarawy (in prestito dalla Roma).

(Sky Sport)