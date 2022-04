Martorelli: “Dybala? Inter candidata numero uno in Italia. Se vuole essere…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente parla del futuro dell'argentino

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giocondo Martorelli ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Queste le parole dell'agente: "Deciderà lui, se vuole essere protagonista e determinante dovrebbe rinunciare all'aspetto economico. Se invece farà un'altra scelta, il suo futuro non sarà in Italia. In Serie A la candidata numero uno, è scontato, è l'Inter".