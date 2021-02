Martorelli: “Dzeko-Sanchez? Due anni fa sarebbe stata fatta in due minuti”

L’agente Giocondo Martorelli ha parlato a Tmw Radio delle ultime trattative di mercato e dell’affare saltato tra Inter e Roma per lo scambio Dzeko-Sanchez:

“Su Dzeko invece si è creato qualcosa negli ultimi giorni di mercato ma non c’era più il tempo materiale. E poi le risorse economiche, pensate al perché non è stato fatto lo scambio con Sanchez… Due anni fa l’operazione sarebbe stata fatta in due minuti. Fino a giugno, invece, sia Dzeko che Fonseca dovranno dimostrare solo di tenere fede alla società Roma”.