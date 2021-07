Martorelli: “L’Inter cerca giocatori in prestito. Rosa già competitiva, andrà…”

Le parole del procuratore: "Inter? La rosa è già competitiva, andrà arricchita. Ma non ci sono le condizioni economiche per spendere grandi cifre"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giocondo Martorelli , operatore di mercato, ha parlato così della sessione di mercato: “Lo sto vivendo con tanta preoccupazione. Ho visto alberghi deserti. Non c’è nessuno. Si percepisce tanta crisi”

“L’Inter sta cercando giocatori in prestito. La rosa è già competitiva, andrà arricchita. Ma non ci sono le condizioni economiche per spendere grandi cifre”.