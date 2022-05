Serie A, Masala (Gds): “Champions, salto di qualità servirà anche sul mercato. L’Inter…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Masala parla delle quattro italiane già qualificate alla prossima Champions

"L’importante sarà partecipare? Non proprio, non può più bastare. Milan, Inter, Napoli e Juve possono già regolarsi per la strana stagione 2022-23, la prima con una sosta a novembre e dicembre per un Mondiale che vivremo da spettatori. Il poker che caleremo sarà composto da club abituati al torneo più ricco. Nel nostro scenario, qualcosa si è mosso e più di qualcosa si muoverà. Il fenomeno delle acquisizioni straniere non è più circoscritto alla Premier, alla Liga e alla Francia, ma si allarga alla Serie A. Con un bel botto: parte il conto alla rovescia per il passaggio del Milan da Elliott a Investcorp. Che cosa significa tutto ciò? Che il nostro panorama resta attrattivo, con ampi margini di crescita".

"Anche l’Inter appare avviata a una più stabile situazione finanziaria, dopo i vuoti d’aria del 2021: come il Milan, è impegnata a cercare la quadratura sulla questione stadio, anche perché conviene sempre meno giocare nel monumento in affitto. Il Napoli, a sentire De Laurentiis, è intenzionato a ridurre il monte-ingaggi: il riferimento è a realtà più vincenti, come il Milan stesso e il Villarreal, ormai caso di scuola. La Juve, prima in Italia a sfruttare la fonte stadio, dopo gli alti e bassi sul campo nelle ultime due stagioni, è al lavoro per un altro rilancio. Lo schema per dare un assetto stabile ai bilanci viene in automatico: incremento di fatturati e ricavi, progressivo contenimento dei costi. Allo stesso tempo, però, sarà necessario tentare il salto in alto in Italia e fuori. A simili condizioni, l’innalzamento della qualità della rosa sarà un esercizio da virtuosi, indispensabile per non rimanere a metà dell’opera".