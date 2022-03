Masala (Gds): “Inter e Milan da scudetto, ma incompiute. Anche se vinceranno dovranno…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il giornalista analizza il momento delle due squadre in vista della volata finale

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha analizzato il momento che stanno attraversando Milan e Inter . I due club sono in corsa, insieme a Napoli e Juve, per lo scudetto. "Squadra che vince si cambia, anche se campione d’Italia. Le grandi in testa, Milan e Inter su tutte, preparano ristrutturazioni senza aspettare i verdetti della stagione. In campionato comanda un’oligarchia che, a nove giornate dalla fine, non ha espresso un dominatore indiscusso. Lo scenario resta fluido, dalle big milanesi al Napoli e alla Juve, tutte hanno evidenziato limiti strutturali che hanno causato periodi di appannamento se non addirittura di buio pesto".

"Il Milan, un po’ per necessità un po’ per virtù, giusto per riempire il tabellone, ha preso Lazetic, baby centravanti per ora a impatto zero. L’Inter ha limitato al minimo il restyling: ha colto al volo l’occasione per Gosens, che sa di affare chiuso con sei mesi d’anticipo, più che di operazione urgente. Le grandi di Milano avanzano perciò con gli stessi effettivi. A Milano, senza farsi dettare l’agenda dai risultati, sono pianificate grandi manovre. Il Milan avrà bisogno di ringiovanire l’attacco. L’Inter, dopo essersi aggiudicata Gosens, in attacco tiene vivi i contatti per Scamacca, per il nostalgico Lukaku e per l’emergente Haller. A centrocampo Frattesi è marcato a uomo come Viti, difensore di belle speranze. La Juve si è già portata avanti con il lavoro, non si accontenterà a oltranza di altri eventuali piazzamenti. A maggior ragione, Milan e Inter non vedono l’ora di scattare sul mercato. Anche con una Coppa o un tricolore in più".