Masini: “Inter, campionato perfetto: ha soldi e calciatori top. Conte determinante”

Il cantautore toscano ha parlato dell'Inter ai microfoni del quotidiano Tuttosport e della stagione della squadra di Conte

"La classifica dice questo, d'altronde l’Inter sta disputando una perfetta regular season, si tratta di una società con molte possibilità economiche e quindi ha parecchi giocatori forti e di esperienza. Anche Conte è determinante in questa conquista, perché si tratta di un allenatore forte, che sa il fatto suo e lo trasmette alla squadra. Ammiro molto il Milan, mi piace Pioli, è una persona corretta e di carattere, che ha sempre scelto l’umiltà anche quando tutti non credevano in lui. La squadra gioca bene e con serenità. Sicuramente si merita un posto in Europa".