Messi ha detto che Lautaro è da Pallone d'Oro. Condivide?

"Bisogna partire dal presupposto che i fenomeni non ci sono più. Ora bisogna trovare chi mettere. E' chiaro che i criteri di valutazione vanno capiti, per me lo scorso anno Lautaro è stato devastante e determinante, quindi è da Pallone d'Oro. Ma dipende dai criteri che vengono presi in considerazione".