Torino-Inter, per l’Aia errore “indifendibile”. Ecco cosa ha detto il Var Massa a Guida

I due direttori di gara, dopo il rigore non concesso al Torino, saranno sospesi, pesa il fatto di essere due internazionali

Andrea Della Sala

Dopo l'errore durante Torino-Inter in occasione del fallo da rigore di Ranocchia su Belotti, l'Aia ha deciso di sospendere sia il direttore di gara Guida che il Var Massa.

“Ingiustificabile e indifendibile: così i vertici arbitrali definivano ieri il clamoroso errore in Torino-Inter che potrebbe aver segnato la corsa scudetto e non solo, vale a dire l’evidentissimo rigore negato ai granata per il tackle in area di Ranocchia ai danni di Belotti. L’arbitro Guida e il Var Massa, peraltro due internazionali, saranno fermati a lungo. I dirigenti Aia, con la trasparenza che contraddistingue il nuovo corso, non accampano scuse. Anche perché l’episodio si commenta da sé: l’interista stende l’attaccante del Toro, l’intervento non è sulla palla ma sul piede d’appoggio, il fallo è talmente solare che Guida — ben posizionato — avrebbe dovuto fischiare il rigore già in presa diretta, subito, sul campo”, riporta il Corriere della Sera.

“L’errore più grave è stato però quello del suo collega alla Var, Massa, che infatti verrà fermato più a lungo: almeno un mese, contro le due-tre settimane di Guida. Possibile anche un passaggio in serie B. Questo non impedirà a Massa di dirigere domani Lilla-Chelsea di Champions: l’Uefa non modificherà la designazione, come sempre in questi casi. Il fatto che Guida e Massa siano due internazionali è un’aggravante. Un conto è se a sbagliare sono ragazzi inesperti, come successo col Milan a Serra e Marchetti, un altro se capita a due fischietti esperti”.

“Due i retroscena. Innanzi tutto è certo che Massa davanti allo schermo della sala Var di Lissone abbia visionato tutte le immagini, con tutte le angolazioni, nessuna esclusa, compresa quella più chiara in cui si vede senza ombra di dubbio il colpo sul piede di Belotti. Nessun buco di regia, insomma. L’altro retroscena riguarda il dialogo di 57’’ con Guida: Massa gli dice via radio che Ranocchia colpisce la palla e non il piede. Cos’abbia visto, lo sa solo lui. Una cosa è certa: l’errore è l’ennesima ammaccatura all’immagine della Var, che quest’anno sta dando tanti, troppi problemi”, conclude il Corriere.