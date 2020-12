Massaro: “Credo nello scudetto del Milan. Altre squadre hanno speso il doppio ma…”

Daniele Massaro, ex attaccante del Milan e ora brand ambassador del club, ha parlato al Corriere dello Sport del momento di forma dei rossoneri:

«Il Milan mi diverte, c’è uno spirito di gruppo che prima non c’era».

Crede al Milan da scudetto?

«Sempre. Quando giocavo l’obiettivo era vincere tutto. Ma sentendo parlare qualche opinionista il Milan rallenterà, intanto è lì e ha le potenzialità per arrivare alla fine mettendo in difficoltà squadre che hanno speso il doppio».

Pensa che stia tornando il vero Milan?

«I risultati dicono questo. Lo sport è imparziale, se sei più bravo e giochi meglio è giusti che si vinca. Il problema è continuare. Il Milan non si deve cullare di essere primo a 5 punti sull’Inter, nessuno regala niente, bisogna continuare a lavorare. Perché gli altri si alleneranno di più per raggiungere i rossoneri primi in classifica. E quindi bisogna fare di più per stare lì davanti, il segreto è questo».