Massimo Cacciari: “Il Milan ha vinto uno scudetto per caso, non è certo forte come…”

Massimo Cacciari, filosofo e grande tifoso rossonero è deluso ma non sorpreso per la sconfitta del Milan di ieri contro la Lazio: ''Il Milan non mi è mai sembrata una squadra forte, anche quando vinceva era precaria, non è certo forte come Napoli e Inter, i rossoneri sono troppo leggeri fisicamente. La sconfitta contro la Lazio me l'aspettavo, non mi sorprende. Lo scudetto lo scorso anno è stato vinto per caso, noi siamo da coppa Uefa, nemmeno da Champions''.