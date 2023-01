Sky – Milan, lesione muscolare per Tomori: è in forte dubbio per il derby

Brutte notizie in casa Milan sulle condizioni di Fikayo Tomori, costretto ieri al cambio all’Olimpico per infortunio

Come riportato da Sky Sport, si tratta di una lesione del muscolo rotatore dell’anca sinistra per Tomori. Nuova valutazione tra 7 giorni fa sapere Sky, quindi certamente salterà il Sassuolo domenica ed è in forte dubbio anche per l’Inter domenica 5 febbraio. Proverà a esserci, ma le chance sono ridottissime.