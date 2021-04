EDICOLA TS – Match point Inter: Zhang ad Appiano ringrazia e carica la squadra

"Match point Inter". È questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 1 maggio 2021

"Match point Inter". È questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 1 maggio 2021. "Alle 18 i nerazzurri a Crotone: se vincono e domani l'Atalanta non batte il Sassuolo, è Scudetto. Conte: 'La nostra stagione un'opera d'arte'. Zhang ad Appiano ringrazia e carica la squadra", si legge in taglio alto. La copertina è dedicata al futuro di Dybala e Donnarumma mentre si parla anche di Torino e della vicenda Suarez.