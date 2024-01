Materazzi a ITV: “Inzaghi ha approcciato tutte le finali bene. Ho detto ad Arnautovic…”

C'è anche Marco Materazzi a Riad per la sfida di Supercoppa tra Inter e Lazio. L'ex difensore nerazzurro ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV: "Se ho incontrato i tifosi qui a Riad? Sì, sono stati molto affettuosi. Che cosa mi aspetto dalla Lazio? Mi aspetto una partita aperta, loro prediligono il gioco d'attacco. Non sarà facile, sono molto pericolosi e hanno fantasia davanti. L'Inter sta dimostrando di essere una squadra consapevole della sua forza, che entra in campo e sa cosa fare. La Lazio ha corsa e fantasia. Noi abbiamo le armi per opporci in maniera positiva. È una finale anticipata, questa è una gran bella partita che non sarà facile. Fuori siamo gemellati ma dentro sarà battaglia. Io penso che Sarri prediliga il possesso del pallone ma anche noi con Calha e Mkhitaryan teniamo il pallone. Devono sapere che noi in contropiede possiamo fare male e ci adattiamo in maniera veloce. Spero che non sia facile soprattutto per loro".